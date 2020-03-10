Сегодня, 10 марта, пророссийские боевики из противотанкового ракетного комплекса обстреляли грузовой автомобиль одного из подразделений операции Объединенных сил, в результате чего есть потери среди украинских военных.

Об этом сообщили в пресс-службе ООС.

“Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты есть потери среди украинских защитников”, – говорится в сообщении.

Кроме того, на Донецком направлении боевики открыли огонь по позициям Объединенных сил с применением запрещенного минского соглашениями вооружения, в частности, минометов калибров 120 мм, а также применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Сейчас бой закончился. Украинские бойцы дали российским оккупантам адекватный ответ. Ситуация контролируется. Потери противника уточняются.

8 марта на Донбассе в течение суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военнослужащий, пятеро ранены, еще один получил боевую травму.