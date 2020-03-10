Об этом сообщили в пресс-службе ООС.
“Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты есть потери среди украинских защитников”, – говорится в сообщении.
Кроме того, на Донецком направлении боевики открыли огонь по позициям Объединенных сил с применением запрещенного минского соглашениями вооружения, в частности, минометов калибров 120 мм, а также применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Сейчас бой закончился. Украинские бойцы дали российским оккупантам адекватный ответ. Ситуация контролируется. Потери противника уточняются.
8 марта на Донбассе в течение суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военнослужащий, пятеро ранены, еще один получил боевую травму.
- На Донбассе с начала суток, 5 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранения, еще двое — боевые травмы.
- 2 марта боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, ранив двух военнослужащих. Еще трое получили боевые травмы.