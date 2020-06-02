За прошедшие сутки боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, в результате чего украинский военный получил ранения.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Отмечается, что обстрелы вели из гранатометов различных систем, а также применили беспилотный летательный аппарат.

Два обстрелы зафиксировали неподалеку Гнутового. Сначала, возле этого населенного пункта, противник применил гранатометы различных систем, а затем привел БпЛА для сброса выстрела ВОГ-17.

Кроме того, на подступах к Попасной российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

По данным разведки, за минувшие сутки были ранены двое оккупантов.

“В результате обстрелов со стороны захватчиков один воин Объединенных сил получил ранения. Его доставили в военное медицинское учреждения. Состояние здоровья украинского защитника удовлетворительное”, – говорится в сообщении.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования открыли огонь вблизи Майорская. Потерь среди украинских военных нет.