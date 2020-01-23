Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
Боевики “Л/ДНР” обстреляли наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
5 обстрелов открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:
- неподалеку Талаковка – из минометов калибра 82 мм противник выпустил 8 мин;
- два раза рядом с Опытным — с противотанкового ракетного комплекса – 2 выстрела и стрелкового оружия;
- вблизи Красногоровки — из стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Широкино — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
3 вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:
- дважды вблизи населенного пункта Хутор Вольный — из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
- рядом с Ореховым — из гранатометов различных систем.
“Сегодня, 23 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения”, — говорится в сообщении.
- Ранее в штабе ООС сообщили, что боевики террористических “ЛНР” и “ДНР” преднамеренно ведут огонь по украинским военнослужащим из жилого сектора.