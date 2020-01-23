В течение суток вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня и ранили одного одного украинского военнослужащего.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Боевики “Л/ДНР” обстреляли наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

5 обстрелов открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:

неподалеку Талаковка – из минометов калибра 82 мм противник выпустил 8 мин;

два раза рядом с Опытным — с противотанкового ракетного комплекса – 2 выстрела и стрелкового оружия;

вблизи Красногоровки — из стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Широкино — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

3 вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:

дважды вблизи населенного пункта Хутор Вольный — из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

рядом с Ореховым — из гранатометов различных систем.

“Сегодня, 23 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения”, — говорится в сообщении.