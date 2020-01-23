Боевики террористических "ЛНР" и "ДНР" преднамеренно ведут огонь по украинским военнослужащим из жилого сектора.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

По информации штаба, в последнее время в районе проведения ООС значительно обостряется ситуация на передовых позициях, а вместе с этим растет количество разрушенных объектов гражданской инфраструктуры и жилых домов мирного населения.

При этом российско-оккупационные войска ведут огонь из жилого сектора временно оккупированных населенных пунктов.

“Дерзкое поведение противника обусловлено тем, что огонь по позициям украинских военных открывается именно из жилого сектора населенных пунктов, расположенных на временно оккупированной территории Украины. Расстояние до домов мирных жителей составляет 250, а в отдельных случаях 50-100 метров от жилых зданий. Прячась за спинами гражданского и зная, что украинские военные никогда не вернут оружие в сторону своих сограждан, враг осуществляет преступные обстрелы”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что у боевиков “не хватает подготовки и времени на прицельный огонь и точные расчеты”, в результате чего снаряды летают наугад и попадают в жилые дома.