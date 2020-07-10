Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
Инцидент произошел вблизи Новолуганского (Донецкая область).
“Сегодня, 10 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв украинских защитников вблизи Новолуганского. Противник применил миномет калибра 82 мм”, – говорится в сообщении.
Одна мина попала в траншею, в результате чего осколками были ранены двое защитников Украины, которые несли службу на наблюдательном посту.
Украинским воинам предоставили первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.
“Российские захватчики, целенаправленно первыми открывая огонь по позициям наших защитников, в очередной раз подтвердили свое нежелание придерживаться существующих мирных договоренностей. Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали оккупантам решительный ответ”, – подчеркивается в сообщении.
- Ранее сегодня возле Авдеевки в результате обстрелов боевиков украинский военный получил огнестрельное осколочное ранение.