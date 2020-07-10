Сегодня российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим тишины, в результате чего были ранены двое украинских военнослужащих.

Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Инцидент произошел вблизи Новолуганского (Донецкая область).

“Сегодня, 10 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв украинских защитников вблизи Новолуганского. Противник применил миномет калибра 82 мм”, – говорится в сообщении.

Одна мина попала в траншею, в результате чего осколками были ранены двое защитников Украины, которые несли службу на наблюдательном посту.

Украинским воинам предоставили первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

“Российские захватчики, целенаправленно первыми открывая огонь по позициям наших защитников, в очередной раз подтвердили свое нежелание придерживаться существующих мирных договоренностей. Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали оккупантам решительный ответ”, – подчеркивается в сообщении.