В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что в Луганской области из-за обстрела боевиков загорелся лес.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Уточняется, что пожар начался в районе села Лопаскино, которое находится на территории Трехизбенского лесничества в Луганской области.

По информации спасателей, пожар начался из-за обстрела российских боевиков с временно оккупированной территории.

В данный момент для тушения пожара привлечен пиротехнический расчет и 16 автоцистерн.