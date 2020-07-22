Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
Уточняется, что пожар начался в районе села Лопаскино, которое находится на территории Трехизбенского лесничества в Луганской области.
По информации спасателей, пожар начался из-за обстрела российских боевиков с временно оккупированной территории.
В данный момент для тушения пожара привлечен пиротехнический расчет и 16 автоцистерн.
- Как сообщалось ранее, в понедельник, 6 июля, вблизи села Осколоновка Новоайдарского района Луганской области возник масштабный лесной пожар. В дальнейшем огонь распространился на близлежащие села. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела 5 погибших. 9 человек, среди которых двое детей, госпитализировали.
- По данным следствия, пожар возник в результате поджога сухой травы местным аграрием. Его задержали.