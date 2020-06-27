Во время выполнения задания на неизвестном взрывном устройстве подорвался сапер из состава Объединенных сил.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил.

“Сегодня, 27 июня, в районе населенного пункта Марьинка, во время выполнения задания по разминированию участка местности, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, получил огнестрельное осколочное проникающее ранение сапер из состава Объединенных сил”, – говорится в сообщении.

Воин доставлен в лечебное учреждение и ему предоставлена надлежащая медицинская помощь

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.