Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил.
“Сегодня, 27 июня, в районе населенного пункта Марьинка, во время выполнения задания по разминированию участка местности, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, получил огнестрельное осколочное проникающее ранение сапер из состава Объединенных сил”, – говорится в сообщении.
Воин доставлен в лечебное учреждение и ему предоставлена надлежащая медицинская помощь
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.
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