Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса президента Украины.
После освобождения украинцы будут направлены на обсервацию.
“Начался очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц – Украина возвращает 19 своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированных территориях. Учитывая карантинные ограничения, что пока действуют в государстве, по возвращении освобожденные украинцы направятся на обязательную обсервацию”, – отмечается в сообщении.
Уточняется, что взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата “всех на всех”.
В ОПУ подчеркнули, что нынешнее освобождение “демонстрирует соблюдение договоренностей, достигнутых во время саммита в “нормандском формате” в декабре 2019 года”.
“Продолжаются переговоры об освобождении украинцев, содержащихся на территории оккупированного Крыма и в России. Следует помнить, что обнародование в СМИ имен тех, кого Украина пытается вернуть, усложняет процесс их включения в списки на освобождения”, – подчеркивается в сообщении.
В свою очередь российское агентство “ТАСС” со ссылкой на представителя России в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Бориса Грызлова сообщает, что первый в 2020 году обмен сейчас происходит с боевиками “ДНР” под Горловкой в районе КПП “Майорск”.
За процессом наблюдают сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова подтвердила в своем Telegram-канале, что “в эти минуты начался третий этап взаимного освобождения граждан по формуле “всех на всех” в первой локации – КПВВ “Майорск”.
“В общем, сегодня на подконтрольную территорию будут возвращены 19 граждан Украины, которые незаконно удерживались на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей”, – подчеркнула Денисова.
В частности, с временно оккупированной территории Донецкой области должны быть возвращены 9 граждан Украины. Среди них – военнослужащий ВСУ Виктор Шайдов. Он попал в плен и незаконно удерживался на временно оккупированной территории Донецкой области с 2019 года.
“Наши граждане пройдут обязательную обсервацию в специально определенном для этого месте. Они будут обеспечены всем необходимым, в частности, медицинским контролем, питанием, одеждой и средствами связи”, – добавила Денисова.
- 8 апреля в формате видеоконференции состоялись переговоры Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу. Стороны договорились о дате нового обмена удерживаемыми лицами.
- 11 марта Трехсторонняя контактная группа на заседании договорилась о создании “Консультационного совета” — органа, которым фиксируется субъектность самопровозглашенных “ДНР” и “ЛНР”.
- Документ был подписан главой Офиса Президента Андреем Ермаком, который, по словам дипломата Романа Бессмертного, не имел на это полномочий, и экс-президентом Украины Леонидом Кучмой.