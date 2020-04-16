На Донбассе начался обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и боевиками ОРДЛО. Киев рассчитывает освободить из плена 19 украинцев.

Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса президента Украины.

После освобождения украинцы будут направлены на обсервацию.

“Начался очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц – Украина возвращает 19 своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированных территориях. Учитывая карантинные ограничения, что пока действуют в государстве, по возвращении освобожденные украинцы направятся на обязательную обсервацию”, – отмечается в сообщении.

Уточняется, что взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата “всех на всех”.

В ОПУ подчеркнули, что нынешнее освобождение “демонстрирует соблюдение договоренностей, достигнутых во время саммита в “нормандском формате” в декабре 2019 года”.

“Продолжаются переговоры об освобождении украинцев, содержащихся на территории оккупированного Крыма и в России. Следует помнить, что обнародование в СМИ имен тех, кого Украина пытается вернуть, усложняет процесс их включения в списки на освобождения”, – подчеркивается в сообщении.

В свою очередь российское агентство “ТАСС” со ссылкой на представителя России в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Бориса Грызлова сообщает, что первый в 2020 году обмен сейчас происходит с боевиками “ДНР” под Горловкой в районе КПП “Майорск”.

За процессом наблюдают сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова подтвердила в своем Telegram-канале, что “в эти минуты начался третий этап взаимного освобождения граждан по формуле “всех на всех” в первой локации – КПВВ “Майорск”.

“В общем, сегодня на подконтрольную территорию будут возвращены 19 граждан Украины, которые незаконно удерживались на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей”, – подчеркнула Денисова.

В частности, с временно оккупированной территории Донецкой области должны быть возвращены 9 граждан Украины. Среди них – военнослужащий ВСУ Виктор Шайдов. Он попал в плен и незаконно удерживался на временно оккупированной территории Донецкой области с 2019 года.

“Наши граждане пройдут обязательную обсервацию в специально определенном для этого месте. Они будут обеспечены всем необходимым, в частности, медицинским контролем, питанием, одеждой и средствами связи”, – добавила Денисова.