В марте 2020 года на Донбассе погибли порядка 20 мирных жителей. Это самое высокое количество месячных потерь с сентября.

Об идет речь в докладе ООН “Потери среди гражданских лиц в Украине, связанные с конфликтом, март 2020”.

В период с 1 по 31 марта 2020 Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 2 случая гибели и 17 случаев ранения гражданских лиц на Донбассе.

“Это на 280% больше, чем в феврале 2020 (один погибший и четверо раненых). Это также больше, чем потери среди гражданских лиц за январь и февраль 2020 вместе взятые (двое погибших и 15 раненых), и самое высокое количество месячных потерь с сентября 2019 годы (двое погибших и 22 раненых)”, — говорится в докладе.

В результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из стрелкового оружия и легкого вооружения один мужчина и одна женщина погибли. Пять мужчин, четыре женщины, один мальчик и одна девочка были ранены. Это произошло на территории, контролируемой самопровозглашенной “ДНР”. Две женщины и один мужчина были ранены на территории Донецкой области, контролируемой правительством.

В результате минных инцидентов две женщины и один мужчина были ранены на территории, контролируемой самопровозглашенной “ЛНР”.

Большая часть случаев гибели или ранения гражданских лиц в результате обстрелов была зафиксирована в трех местах Донецкой области: Горловка и Зайцево; западная часть Донецка и населенные пункты к западу от него (Красногоровка, Марьинка, Александровка, Старомихайловка и Сигнальное) и Докучаевск.

Всего за все время конфликта (с апреля 2014 годы) ООН зафиксировала 3353 случаев гибели мирных граждан, включая 298 погибших на борту рейса MH17 “Малайзийских авиалиний” 17 июля 2014. Количество случаев ранения гражданских лиц, связанных с конфликтом, оценивается в более чем 7000.