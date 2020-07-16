Сотрудники Службы безопасности Украины нашли на Донбассе мину массового поражения, которую производят только в России.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Уточняется, что мина НВУ-П “Охота”, которая запрещена Оттавской конвенцией 1997 года, была найдена около поселка Новотошковское.

По информации украинской спецслужбы, устройство представляло потенциальную угрозу для местного гражданского населения.

“НВУ-П “Охота” является комплектом из пяти противопехотных мин, которые приводятся в действие во время регистрации движения человека через установленные на местности сейсмические датчики. Радиус поражения от центра установки блока управления составляет 30 метров”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что мина была изъята в качестве вещественного доказательства. По делу открыто уголовное производство по статье “нарушение законов и обычаев войны”.

Сотрудники СБУ пытаются установить людей, причастных к установке мины.