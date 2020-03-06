На Донбассе один украинский военнослужащий погиб и трое получили травмы в результате подрыва боевой машины пехоты (БМП) на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Подрыв БМП произошел возле населенного пункта Крымское (Луганская область).

“Сегодня, 6 марта, вблизи населенного пункта Крымское в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью. Еще трое наших защитников получили минно-взрывные травмы”, – сказано в сообщении.

Всех пострадавших оперативно доставили в военно-медицинские учреждения, где им оказывается квалифицированная медпомощь.

Командование Объединенных сил выразило глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего.