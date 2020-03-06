Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
Подрыв БМП произошел возле населенного пункта Крымское (Луганская область).
“Сегодня, 6 марта, вблизи населенного пункта Крымское в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью. Еще трое наших защитников получили минно-взрывные травмы”, – сказано в сообщении.
Всех пострадавших оперативно доставили в военно-медицинские учреждения, где им оказывается квалифицированная медпомощь.
Командование Объединенных сил выразило глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего.
- На Донбассе с начала суток, 5 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранения, еще двое — боевые травмы.
- 2 марта боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, ранив двух военнослужащих. Еще трое получили боевые травмы.