Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Инцидент произошел сегодня утром. Автомобиль с украинскими военными двигался последним в колонне.
“Досудебным расследованием установлено, что 9 июня 2020 года, около 9:30, во время движения военного автотранспорта в районе Дворца культуры “Авдеевский коксохимический завод” последний в колонне автомобиль “Спартан” подорвался на неустановленном взрывном устройстве”, – говорится в сообщении.
Фото: Офис Генерального прокурора
Раненым военнослужащим оказали медицинскую помощь. Начато расследование по статье “террористический акт”.
- За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего ранения получил один украинский военный.