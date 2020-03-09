Вчера, 8 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области в результате смертельных ранений, полученных во время попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовую машину, погиб Евгений Сергеевич Черных.

Об этом на своей Facebook-странице сообщает коммунальное предприятие “Оберег” Херсонского областного совета.

Напомним, в течение 8 марта боевики обстреляли из противотанкового ракетного комплекса грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил, который двигался к позициям украинских военнослужащих. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения и один – боевое поражение.

“И снова Херсонская область в плаче, снова потеряла своего сына. 08.03.2020 года в бою погиб Черных Евгений Сергеевич, 1991 года рождения, родом из с. Райское, Н.Каховка. Евгений служил в 57-й ОМПБр. Выражаем искренние соболезнования родителям! Вечная память! Царство Небесное герою!”, – говорится в сообщении.

Фото: “Цензор.нет”

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.