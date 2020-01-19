Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил (ООС).
18 января пророссийские боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал из запрещенных минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП и другого стрелкового оружия.
Четыре вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:
вблизи населенного пункта Пески – из стрелкового оружия;
рядом с Красногоровкой – из станкового противотанкового гранатомета – 16 выстрелов и вооружения БМП-1;
неподалеку Павлополя – из БПЛА противник осуществил два гранатометных выстрела ВОГ-17 калибра 30 мм;
в районе населенного пункта Васильевка – из стрелкового оружия.
Из минометов калибра 120 мм – 27 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия противник обстрелял защитников населенного пункта Орехово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”.
С началом новых суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет.
- Ранее сообщалось, что 18 января на Донбассе в результате обстрелов российско-оккупационных войск получили ранения 8 украинских военнослужащих.