18 января в зоне проведения боевых действий на Донбассе в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 10 получили ранения.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил (ООС).

18 января пророссийские боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал из запрещенных минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП и другого стрелкового оружия.

Четыре вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:

вблизи населенного пункта Пески – из стрелкового оружия;

рядом с Красногоровкой – из станкового противотанкового гранатомета – 16 выстрелов и вооружения БМП-1;

неподалеку Павлополя – из БПЛА противник осуществил два гранатометных выстрела ВОГ-17 калибра 30 мм;

в районе населенного пункта Васильевка – из стрелкового оружия.

Из минометов калибра 120 мм – 27 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия противник обстрелял защитников населенного пункта Орехово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”.

С началом новых суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет.