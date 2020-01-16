В результате обстрелов боевиков террористических организаций на Донбассе погиб один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

“На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушали режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия”, – говорится в сообщении.

Также уточняется, что враг проявлял снайперскую активность.

Отмечается, что террористы обстреляли позиции украинских военных в районах населенных пунктов Новотроицкое.

Помимо того, вражеские обстрелы были зафиксированы у населенных пунктов Майское, Новотошковское, Мироновское, Луганское, Ореховое и Новозвановка.

“Сегодня, 16 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб”, – сказано в сообщении.