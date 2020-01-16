Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.
“На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушали режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия”, – говорится в сообщении.
Также уточняется, что враг проявлял снайперскую активность.
Отмечается, что террористы обстреляли позиции украинских военных в районах населенных пунктов Новотроицкое.
Помимо того, вражеские обстрелы были зафиксированы у населенных пунктов Майское, Новотошковское, Мироновское, Луганское, Ореховое и Новозвановка.
“Сегодня, 16 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб”, – сказано в сообщении.
- 15 января из-за обстрелов боевиков на Донбассе погиб украинский защитник.