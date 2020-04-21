За прошедшие сутки, 20 апреля, боевики 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В результате обстрелов Украина потеряла одного защитника, еще трое воинов получили ранения, один получил боевого поражения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, которые по Минским договоренностями должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” враг девять раз открывал огонь по подразделениям Объединенных сил: по защитникам Авдеевки, по позициям возле Тарамчука, против защитников Опытного и Песков, неподалеку Гнутово, рядом с Марьинкой .

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” вооруженные формирования Российской Федерации прибегли к четырем обстрелам.

Так, оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли наши подразделения вблизи населенного пункта Шумы, а по защитникам Новоалександровки вел огонь вражеский снайпер.

Во второй половине дня враг вблизи Крымского дважды обстрелял наши опорные пункты – из минометов 120-го калибра, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

“К сожалению, в результате вражеских обстрелов 20 апреля Украина потеряла одного мужественного защитника, еще трое воинов получили ранения, один получил боевого поражения”, – сообщили в штабе.

По предварительным данным разведки, 20 апреля украинские военнослужащие уничтожили одного оккупанта и не менее трех ранили.