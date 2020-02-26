В результате подрыва на взрывном устройстве на Донбассе погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

“К большому сожалению, сегодня утром в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб военнослужащий Объединенных сил”, – рассказал представитель ведомства.

По словам спикера, оккупанты нарушили режим тишины в Донецкой области 4 раза уже до обеда, 26 февраля.

По позициям украинских военных было выпущено 11 мин 120-го калибра, запрещенных Минскими соглашениями, и совершено 8 выстрелов из станкового гранатомета в районе населенного пункта Марьинка.

Представитель Минобороны рассказал, что также боевики дважды обстреливали опорные пункты украинских военных в районе населенного пункта Павлополь: из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.