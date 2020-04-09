Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил в Facebook.
По информации штаба, силы оккупантов использовали против украинских военных крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
“К сожалению, в ходе боя один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил осколочное ранение не совместимое с жизнью… Оккупантов ждет заслуженное наказание”, – сказано в сообщении.
Также подчеркивается, что украинские военные вынуждены были открыть огонь в ответ для того, чтобы подавить активность противника.
- Российско-оккупационные войска сегодня обстреляли поселок Верхнеторецкое (Донецкая область), который находится недалеко от линии разграничения. В результате была ранена местная жительница.