На Донбассе в результате обстрела российско-террористических войск погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил в Facebook.

По информации штаба, силы оккупантов использовали против украинских военных крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

“К сожалению, в ходе боя один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил осколочное ранение не совместимое с жизнью… Оккупантов ждет заслуженное наказание”, – сказано в сообщении.

Также подчеркивается, что украинские военные вынуждены были открыть огонь в ответ для того, чтобы подавить активность противника.