Вследствие обстрелов боевиков на Донбассе 3 марта погиб один украинский военный, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

“Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов разных систем, крупнокалиберный пулемет и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще четыре наших защитника получили ранения”, – говорится в сообщении.

Шесть обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:

четыре раза недалеко от Широкино – из минометов калибра 82 мм враг выпустил 25 мин, а также вел огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия;

недалеко от Зайцево – из подствольного гранатомета;

рядом с Лебединским – с миномёта калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” возле Луганского противник осуществившего обстрел из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В штабе также заверили, что на трех участках разведения ситуация остается стабильной, и придерживается режим “Тишина”.