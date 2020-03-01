Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”. На этом направлении обстрелы были зафиксированы вблизи Песков, Лебединского, Невельского.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил два обстрела украинских позиций вблизи Луганского, Нижнетеплого.
В штабе сообщили, что сегодня в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще три человека получили боевое поражение.
- 29 февраля российско-оккупационные войска открыли огонь недалеко от контрольного пункта въезда-выезда “Марьинка”, в результате чего были ранены двое украинских военнослужащих.