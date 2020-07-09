На Донбассе за прошедшие сутки боевики 14 раз открывали огонь по украинским позициям. В результате обстрелов один украинский военный погиб, еще трое получили ранения.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Боевики применяли запрещенные Минскими договоренностям 120 и 82-мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и беспилотные летательные аппараты.

Обстрелы зафиксировано возле Марьинки, Авдеевки, Старогнатовки, Опытного, Хутора Вольного, Орехово, Новолуганского, Новозвановки и Зайцево.

Кроме того, в Зайцево боевики обстреляли жилые дома, повредив шиферную кровлю крыши, стеклопакеты двух окон, потолок и стены коридора дома. Жертв и раненых среди гражданского населения нет.

По данным разведки 8 июля украинские защитники ранили двух захватчиков и уничтожили один автомобиль типа “Тигр”.

“За прошедшие сутки, к сожалению, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб, еще трое украинский воинов получили ранения”, – сообщили в штабе.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ активности не проявляли. Потерь за текущие сутки среди наших защитников нет.