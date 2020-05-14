За прошедшие сутки боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате один украинский военный погиб, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Оккупанты обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксировано неподалеку Гнутово, Талаковки и Широкиного, по окраинам Старогнатовки, вблизи Крымского, по окраинам Орехового, вблизи Катериновки.

“В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. К сожалению, еще один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью”, – сообщили в штабе.

По данным разведки, 13 мая военнослужащие Вооруженных Сил Украины ранили трех российских оккупантов.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Боевики стреляли вблизи Авдеевки, недалеко от населенного пункта Верхнеторецкое, возле Зайцевото и Хутора Вольного.