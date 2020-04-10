В результате вражеских обстрелов в Донбассе погиб украинский военный и еще двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

“9 апреля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 21 обстрел позиций Объединенных сил, девять из которых – с применением минометов 120-го и 82-го калибра, которые по Минским договоренностям должны находиться в районах отвода”, – говорится в сообщении.

Боевики также по опорным пунктам ОС открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечается, что противник открывал огонь по оборонительным пунктам возле Павлополя, Водяного, Красногоровки, Новомихайловки, Авдеевки, в районе сел Пищевик, Старогнатовка и Богдановка.

Также начислено 38 мин, выпущенных боевиками вблизи Орехово. Кроме того, обстрелы зафиксировано у населенных пунктов Хутор Свободный, Новолуганское, Новоалександровка и Попасная. Всего на этих участках противник выпустил 18 мин.

“В районе Крымского российские оккупанты дважды обстреляли наши позиции из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. Рядом с Новгородским против подразделения Объединенных сил оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс”, – добавили в штабе.

В результате вражеских обстрелов вчера погиб один украинский герой, двое наших защитников получили ранения.