За прошедшие сутки на Донбассе боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб и еще один получил ранения.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Боевики атаковали позиции украинских военных из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксировано вблизи Мироновского, Шумов, Орехового, Новотошковского, Причепиловки, Попасной и Луганского. Также обстрелы фиксировали неподалеку Марьинки, Старогнатовки, Павлополя, Широкино, Каменки, Гнутово, Водяного и Опытного.

“За прошедшие сутки, в результате вражеских обстрелов, к сожалению погиб один украинский военнослужащий, еще один воин – получил ранения”, – сообщили в штабе.

По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили двух захватчиков.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации активности не проявляли.