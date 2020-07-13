В результате обстрела российских боевиков на Донбассе погибли двое украинских военных.

Об этом сообщила пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

Уточняется, что боевики террористических организаций использовали против бойцов украинских Объединенных сил стрелковое оружие и гранатометы различных систем.

“К большому сожалению, в результате обстрела противника Украина потеряла одного мужественного защитника”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что еще один военный погиб около населенного пункта Зайцево в результате выполнения боевого задания.

“В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве еще один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью”, – говорится в сообщении.