Об этом сообщила пресс-служба штаба операции Объединенных сил.
Уточняется, что боевики террористических организаций использовали против бойцов украинских Объединенных сил стрелковое оружие и гранатометы различных систем.
“К большому сожалению, в результате обстрела противника Украина потеряла одного мужественного защитника”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что еще один военный погиб около населенного пункта Зайцево в результате выполнения боевого задания.
“В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве еще один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью”, – говорится в сообщении.
- Незаконные вооруженные формирования РФ в субботу, 11 июля, 10 раз нарушили режим прекращения огня. Ранены трое украинских военнослужащих.
- 10 июля боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов один украинский защитник погиб, еще трое — получили ранения.