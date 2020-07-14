Боевики на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего трое украинских военных погибли, один был ранен и еще один получил боевое травмирования.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Боевики применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы зафиксированы вблизи Сартаны, Водяного, Авдеевки, Пищевика, Каменки, Славного, Первомайского.

Также обстрелы фиксировали неподалеку Луганского, Крымского и Орехово, а также рядом с Хутором Вольным и Майорским.

Кроме того, боевики обстреляли участок разведения сил и средств №2 Золотое выпустив 1 мину калибра 120 мм.

“В целом, за прошедшие сутки, к сожалению, трое наших мужественных защитников погибли, один был ранен и еще один получил боевое травмирования”, – сообщили в штабе.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня неподалеку Авдеевки. Потерь за текущие сутки среди украинских защитников защитников нет.