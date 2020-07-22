Об этом сказано в недельном отчете ОБСЕ в Украине.

“В Донецкой и Луганской областях СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими сутками”, – сказано в сообщении.

При этом утверждается, что взрыв рядом с патрулем мониторинговой миссии произошел в районе населенного пункта Зализное.

“В результате действия помех сигналу команда СММ потеряла пространственный контроль над одним из своих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), который пролетал над участком разведения сил и средств в районе Золотого. Вблизи Чермалыка и Песчаного в Донецкой области, по оценке, в направлении мини-БПЛА СММ стреляли из стрелкового оружия”, – говорится в отчете.

Также сообщается, что на временно оккупированных территориях зафиксировано вооружение боевиков, размещенное с нарушениями необходимых линий отвода.