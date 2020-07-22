Об этом сказано в недельном отчете ОБСЕ в Украине.
“В Донецкой и Луганской областях СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими сутками”, – сказано в сообщении.
При этом утверждается, что взрыв рядом с патрулем мониторинговой миссии произошел в районе населенного пункта Зализное.
“В результате действия помех сигналу команда СММ потеряла пространственный контроль над одним из своих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), который пролетал над участком разведения сил и средств в районе Золотого. Вблизи Чермалыка и Песчаного в Донецкой области, по оценке, в направлении мини-БПЛА СММ стреляли из стрелкового оружия”, – говорится в отчете.
Также сообщается, что на временно оккупированных территориях зафиксировано вооружение боевиков, размещенное с нарушениями необходимых линий отвода.
- За сутки 13 июля боевики на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего трое украинских военных погибли, один был ранен и еще один получил боевое травмирования.