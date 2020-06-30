В Государственной пограничной службе Украины рассказали, сколько контрольно-пропускных пунктов работает на линии разграничения на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Уточняется, что единственным контрольно-пропускным пунктом на линии разграничения с временно оккупированными территориями на Донбассе, который в данный момент работает, является “Станица Луганская”.

При этом на КПВВ “Станица Луганская” граждан пропускают ежедневно в пешем порядке на вход к контролируемой территории с 07:00 до 20:00 и в сторону временно оккупированной территории – с 07:00 до 18:00.

Сообщается, что за прошедшие сутки контрольно-пропускной пункт пересекли 800 людей.

Пропускные пункты “Гнутово” и “Майорское” на данный момент закрыты.