Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.
Уточняется, что единственным контрольно-пропускным пунктом на линии разграничения с временно оккупированными территориями на Донбассе, который в данный момент работает, является “Станица Луганская”.
При этом на КПВВ “Станица Луганская” граждан пропускают ежедневно в пешем порядке на вход к контролируемой территории с 07:00 до 20:00 и в сторону временно оккупированной территории – с 07:00 до 18:00.
Сообщается, что за прошедшие сутки контрольно-пропускной пункт пересекли 800 людей.
Пропускные пункты “Гнутово” и “Майорское” на данный момент закрыты.
- В результате обстрелов боевиков террористических организаций на Донбассе получили ранения двое украинских военных.