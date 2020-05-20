Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Всего с начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” боевики открывали огонь по позициям ООС:

  • в Павлополе;
  • в Пескове;
  • в Старогнатовке;
  • возле Каменки (дважды);
  • вблизи Богдановки (трижды);
  • в Красногоровке.

Также боевики обстреливали позиции украинских военнослужащих в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”: 

  • вблизи Орехового;
  • недалеко от н.п. Шумы;
  • в Пивденном;
  • в окрестностях Крымского.

“В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения”, — проинформировали в штабе.