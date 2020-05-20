Сегодня, 20 мая, в результате обстрелов боевиков на Донбассе был ранен один военнослужащий из состава операции Объединенных сил.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Всего с начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” боевики открывали огонь по позициям ООС:

в Павлополе;

в Пескове;

в Старогнатовке;

возле Каменки (дважды);

вблизи Богдановки (трижды);

в Красногоровке.

Также боевики обстреливали позиции украинских военнослужащих в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”:

вблизи Орехового;

недалеко от н.п. Шумы;

в Пивденном;

в окрестностях Крымского.

“В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения”, — проинформировали в штабе.