Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Всего с начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” боевики открывали огонь по позициям ООС:
- в Павлополе;
- в Пескове;
- в Старогнатовке;
- возле Каменки (дважды);
- вблизи Богдановки (трижды);
- в Красногоровке.
Также боевики обстреливали позиции украинских военнослужащих в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”:
- вблизи Орехового;
- недалеко от н.п. Шумы;
- в Пивденном;
- в окрестностях Крымского.
“В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения”, — проинформировали в штабе.
- 17 мая боевики на Донбассе дважды обстреляли позиции украинских военных возле Авдеевки. Один военнослужащий операции Объединенных сил (ООС) получил ранение.