На Донбассе ранен один украинский военный

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
Два обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:
- рядом с Водяным — из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Пищевика — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил два обстрела, а именно:
- неподалеку Новотошковского — из крупнокалиберных пулеметов, а также по нашим позициям велся снайперский огонь;
- в районе населенного пункта Ореховое — с 120-мм миномета враг выпустил 6 мин.
“Сегодня, 28 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения”, — сообщили в штабе.
- 26 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов двое украинцев получили ранения, еще один – погиб.
- 27 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский боец погиб, еще один получил ранения.