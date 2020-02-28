На Донбассе ранен один украинский военный

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Два обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:

рядом с Водяным — из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Пищевика — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил два обстрела, а именно:

неподалеку Новотошковского — из крупнокалиберных пулеметов, а также по нашим позициям велся снайперский огонь;

в районе населенного пункта Ореховое — с 120-мм миномета враг выпустил 6 мин.

“Сегодня, 28 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения”, — сообщили в штабе.