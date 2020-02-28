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На Донбассе ранен один украинский военный

Сегодня, 28 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.  Один украинский военный ранен. 

Пятница, 28 февраля 2020, 21:49

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Два обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:

  • рядом с Водяным — из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи Пищевика — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил два обстрела, а именно:

  • неподалеку Новотошковского — из крупнокалиберных пулеметов, а также по нашим позициям велся снайперский огонь;
  • в районе населенного пункта Ореховое — с 120-мм миномета враг выпустил 6 мин.

“Сегодня, 28 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения”, — сообщили в штабе.

  • 26 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов двое украинцев получили ранения, еще один – погиб.
  • 27 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский боец погиб, еще один получил ранения.
Теги: штаб ООС, Война на Донбассе, сводка

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