Пророссийские боевики с начала 5 апреля уже 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего был ранен украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, сегодня боевики открывали огонь по украинским укреплениям из минометов 82-го и 120-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Под вражеский обстрел попадали позиции подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Каменка, Гнутово, Авдеевка, Старогнатовка, Хутор Вольный и Крымское

“Сегодня в результате вражеских обстрелов получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил. Эвакуационной техникой пострадавшего воина оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь”, – рассказали в штабе.