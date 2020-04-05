Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.
По данным штаба, сегодня боевики открывали огонь по украинским укреплениям из минометов 82-го и 120-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
Под вражеский обстрел попадали позиции подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Каменка, Гнутово, Авдеевка, Старогнатовка, Хутор Вольный и Крымское
“Сегодня в результате вражеских обстрелов получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил. Эвакуационной техникой пострадавшего воина оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь”, – рассказали в штабе.
- 4 апреля российско-оккупационные войска сегодня обстреляли поселок Верхнеторецкое (Донецкая область), который находится недалеко от линии разграничения. В результате была ранена местная жительница.