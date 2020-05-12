Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.
“Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате обстрелов со стороны российских наемников один военнослужащий Объединенных сил получил ранения”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что украинские силы были обстреляны боевиками в районах населенных пунктов Крымское и Опытное.
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