Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.
“2 июня российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Вблизи населенного пункта Марьинка пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что подобные действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают, что противник специально нарушает режим прекращения огня.
“Подразделения Объединенных сил дали оккупантам достойный ответ с имеющегося вооружения. Потери противника уточняются”, – говорится в сообщении.
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