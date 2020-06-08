Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Уточняется, что с начала текущих суток российские военные на Донбассе нарушили режим прекращения огня уже 8 раз, в результате чего ранение получил украинский военный.
“Ему предоставили надлежащую медицинскую помощь и доставили в военное лечебное заведение. Состояние здоровья нашего защитника удовлетворительное”, – сказано в сообщении.
Боевики обстреливали позиции Объединенных сил со стрелкового оружия на Луганском направлении около населенного пункта Новолуганское, а у Новоалександровки оккупанты вели обстрел из гранатометов.
Помимо того, террористы обстреливали украинских военных в районах населенных пунктов Богдановка и Ореховое.
Отмечается, что бойцы Объединенных сил были вынуждены открыть ответный огонь.
- Ранее сообщалось, что 62% опрошенных украинцев не поддерживают предоставление и закрепление в Конституции особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
- Оценивая ситуацию на Донбассе, 44% украинцев считают, что на востоке Украины происходит война между Украиной и Россией.