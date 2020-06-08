На Донбассе в результате обстрела боевиков получил ранение украинский военный.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Уточняется, что с начала текущих суток российские военные на Донбассе нарушили режим прекращения огня уже 8 раз, в результате чего ранение получил украинский военный.

“Ему предоставили надлежащую медицинскую помощь и доставили в военное лечебное заведение. Состояние здоровья нашего защитника удовлетворительное”, – сказано в сообщении.

Боевики обстреливали позиции Объединенных сил со стрелкового оружия на Луганском направлении около населенного пункта Новолуганское, а у Новоалександровки оккупанты вели обстрел из гранатометов.

Помимо того, террористы обстреливали украинских военных в районах населенных пунктов Богдановка и Ореховое.

Отмечается, что бойцы Объединенных сил были вынуждены открыть ответный огонь.