В результате обстрелов боевиков на Донбассе получил ранение украинский военный.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Уточняется, что российские войска трижды обстреливали позиции украинских военных в районе населенного пункта Хутор Вольный. При этом использовались гранатометы, минометы и пулеметы.

Помимо того, боевики также осуществляли обстрелы из артиллерии, минометов и стрелкового оружия позиций украинского военных у Орехового, Новозвановки и Новотошкивского.

Также оккупанты выпустили по позициям украинских военных управляемую ракету в районе населенного пункта Широкино и нарушали режим прекращения огня вблизи Попасной и Катериновки.

Отмечается, что во время обстрелов был ранен один украинский военный.