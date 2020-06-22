Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
Уточняется, что российские войска трижды обстреливали позиции украинских военных в районе населенного пункта Хутор Вольный. При этом использовались гранатометы, минометы и пулеметы.
Помимо того, боевики также осуществляли обстрелы из артиллерии, минометов и стрелкового оружия позиций украинского военных у Орехового, Новозвановки и Новотошкивского.
Также оккупанты выпустили по позициям украинских военных управляемую ракету в районе населенного пункта Широкино и нарушали режим прекращения огня вблизи Попасной и Катериновки.
Отмечается, что во время обстрелов был ранен один украинский военный.
- 13 июня в результате обстрелов на Востоке Украины погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения.