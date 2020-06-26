В результате обстрелов на Донбассе получил ранение украинский военнослужащий.

Об этом сообщила пресс-служба штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Уточняется, что с начала суток боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Позиции украинских военных обстреливались из артиллерийских систем 120 мм 122 мм калибра, минометов, пулеметов и гранатометов.

Боевики обстреливали бойцов Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Катериновка, Хутор Вольный и Шумел.

“Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Он был оперативно доставлен в лечебное учреждение и ему оказывается необходимая медицинская помощь”, – сказано в сообщении.