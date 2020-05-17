В результате обстрелов на Донбассе получил ранение украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Уточняется, что боевики террористических организаций с начала суток четыре раза обстреливали позиции украинских военных.

При этом преступники использовали минометы, гранатометы, беспилотники и стрелковое оружие.

Обстрелы позиций украинских военных были зафиксированы в районах населенных пунктов Авдеевка, Славное, Водяное. Один украинский защитник получил ранения. На других участках режим прекращения огня сохраняется.

Отмечается, что Объединенные силы были вынуждены ответить прицельным огнем по боевикам, что прекратило их преступную деятельность.