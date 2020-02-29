Сегодня российско-оккупационные войска открыли огонь недалеко от контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка", в результате чего были ранены двое украинских военнослужащих.

Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

“Сегодня, 29 февраля, российско-оккупационные войска совершили обстрел из противотанкового ракетного комплекса позиций подразделений Объединенных сил, которые находятся неподалеку контрольного пункта въезда-выезда “Марьинка”. Вследствие обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения”, – сказано в сообщении.

В штабе уточнили, что оккупанты вели обстрел именно тогда, когда линию разграничения пересекали значительное количество гражданских лиц. Сейчас пропуск через КПВВ временно приостановлен.

“Сейчас осуществление пропуска через КПВВ “Марьинка” временно приостановлено. Пограничники приняли меры по обеспечению безопасности граждан и персонала. Решением командующего Объединенных сил введен режим “красный” до отдельного распоряжения. Остальные КПВВ работает в обычном режиме”, – отмечается в сообщении.