В результате обстрелов боевиков террористических организаций на Донбассе получили ранения двое украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

Уточняется, что с начала суток боевики открывали огонь по позициям украинских военных уже 13 раз.

При этом террористы использовали минометы 120-го и 82-го калибров, пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие.

Обстрелы позиций ВСУ были зафиксированы в районах населенных пунктов Старогнатовка, Каменка, Тарамчук, Водяное, Богдановка, Травневое, Хутор Вольный, Пивденное, Крымское.

Отмечается, что при этом ранения получили двое украинских военнослужащих.

“Украинские защитники на преступные попытки российских наемников повлиять на ситуацию в районе операции штатным вооружением адекватно отвечали на каждый обстрел. Потери противника уточняются”, – говорится в сообщении.