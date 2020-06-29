Об этом сообщила пресс-служба штаба операции Объединенных сил.
Уточняется, что оккупанты совершили обстрелы позиций украинских военных из стрелкового оружия, станковых гранатометов и минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Крымское.
В результате двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения.
“Эвакуационной техникой воинов доставили в военно-медицинское учреждение, где им оперативно предоставлена надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья раненых удовлетворительное”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что украинские военные вынуждены были открыть ответный огонь.
- 13 июня в результате обстрелов на Востоке Украины погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения.