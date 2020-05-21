За прошедшие сутки боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранения получили трое украинских военных.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Боевики стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Обстрелы были зафиксированы неподалеку Павлополя, Песков, Старогнатовки, Каменки, Богдановки, Красногоровки, Орехового, Шумел, Южного, Марьинки, Новоалександровки и Крымского.

По данным разведки, 20 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и не менее двух ранили.

С начала текущих суток, 21 мая, неподалеку Богдановка боевики вели огонь из стрелкового оружия. Вследствие вражеского обстрела один украинский воин получил ранения.

“На все обстрелы наши подразделения дали противнику результативный и мотивированный ответ, заставив оккупантов прекратить преступную деятельность”, – отметили в штабе.