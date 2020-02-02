Сегодня, 2 февраля, в результате вражеских обстрелов были ранены два украинских защитника, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил четыре обстрелы по нашим позициям, а именно:

два раза вблизи Песков – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Лебединского – со станкового противотанкового гранатомета противник совершил 9 выстрелов, а также вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

рядом с Васильевкой – с автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.

Семь вражеских обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:

четыре раза в районе населенного пункта Луганское – из минометов калибра 82 мм противник выпустил 34 мины, а также открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

дважды вблизи Крымского – с 82-мм миномета – 25 мин, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Новотошковское – с миномета калибра 120 мм – 6 мин.

На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ с разрешенного вооружения.