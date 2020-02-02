Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.
Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил четыре обстрелы по нашим позициям, а именно:
- два раза вблизи Песков – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку Лебединского – со станкового противотанкового гранатомета противник совершил 9 выстрелов, а также вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- рядом с Васильевкой – с автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.
Семь вражеских обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:
- четыре раза в районе населенного пункта Луганское – из минометов калибра 82 мм противник выпустил 34 мины, а также открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды вблизи Крымского – с 82-мм миномета – 25 мин, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- рядом с Новотошковское – с миномета калибра 120 мм – 6 мин.
На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ с разрешенного вооружения.
- Ранее сообщалось, что сегодня на Донбассе в результате обстрела оккупантами позиций украинских защитников погибла боевой медик Клавдия Сытник.