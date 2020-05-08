В результате обстрелов российских боевиков на Донбассе были ранены трое украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Объединенных сил.

Уточняется, что террористы обстреляли позиции украинских военных в районе населенного пункта Широкино.

Боевики вели огонь из минометов 82-го калибра, которые запрещены минскими соглашениями, а также автоматических станковых гранатометов. Также противник использовал беспилотный летательный аппарат.

“Вследствие обстрелов были ранены трое украинских защитников. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение”, – сказано в сообщении.

При этом отмечается, что украинские военные открывали прицельный огонь в ответ для того, чтобы подавить активность боевиков.