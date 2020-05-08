Об этом сообщает пресс-служба штаба Объединенных сил.
Уточняется, что террористы обстреляли позиции украинских военных в районе населенного пункта Широкино.
Боевики вели огонь из минометов 82-го калибра, которые запрещены минскими соглашениями, а также автоматических станковых гранатометов. Также противник использовал беспилотный летательный аппарат.
“Вследствие обстрелов были ранены трое украинских защитников. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение”, – сказано в сообщении.
При этом отмечается, что украинские военные открывали прицельный огонь в ответ для того, чтобы подавить активность боевиков.
- 7 мая незаконные вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим тишины. В результате обстрелов ранены 6 украинских защитников.