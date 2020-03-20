На Донбассе в результате обстрелов боевиков получили ранения трое украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил в Facebook.

“Сегодня, 20 марта, в результате вражеских обстрелов ранены трое военнослужащих. Их эвакуировали в военно-медицинское учреждение, где врачи оказали надлежащую медицинскую помощь. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что обстрелы были совершены около Марьинки, Новотроицкого и Широкино.

В северном направлении зафиксировали 5 обстрелов.

Боевики террористических организаций нарушали режим прекращения огня в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Хутор Вольный, Новгородское и Новотошковское.

При этом террористы использовали минометы, гранатометы и стрелковое оружие.