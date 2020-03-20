Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил в Facebook.
“Сегодня, 20 марта, в результате вражеских обстрелов ранены трое военнослужащих. Их эвакуировали в военно-медицинское учреждение, где врачи оказали надлежащую медицинскую помощь. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что обстрелы были совершены около Марьинки, Новотроицкого и Широкино.
В северном направлении зафиксировали 5 обстрелов.
Боевики террористических организаций нарушали режим прекращения огня в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Хутор Вольный, Новгородское и Новотошковское.
При этом террористы использовали минометы, гранатометы и стрелковое оружие.
- 18 марта вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов трое военнослужащих получили боевые ранения.