В результате обстрелов оккупантов на Донбассе трое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служа штаба Операции объединенных сил.

Уточняется, что незаконные военные формирования России восемь раз обстреливали позиции украинских военных на Донбассе с начала суток.

При этом боевики применяли минометы калибра 120 мм, которые запрещены Минскими договоренностями.

Обстрелы позиций украинских военных были зафиксированы в районах населенных пунктов Новотроицкое, Павлополь, Марьинка, Гнутово и Чермалык.

Также силы ООС попали под огонь в районах Хутора Вольного и Орехова.

“Вследствие вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще один боевое травмирование”,- сказано в сообщении.