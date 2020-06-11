Об этом сообщает пресс-служа штаба Операции объединенных сил.
Уточняется, что незаконные военные формирования России восемь раз обстреливали позиции украинских военных на Донбассе с начала суток.
При этом боевики применяли минометы калибра 120 мм, которые запрещены Минскими договоренностями.
Обстрелы позиций украинских военных были зафиксированы в районах населенных пунктов Новотроицкое, Павлополь, Марьинка, Гнутово и Чермалык.
Также силы ООС попали под огонь в районах Хутора Вольного и Орехова.
“Вследствие вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще один боевое травмирование”,- сказано в сообщении.
- Ранее сообщалось, что 62% опрошенных украинцев не поддерживают предоставление и закрепление в Конституции особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
- Оценивая ситуацию на Донбассе, 44% украинцев считают, что на востоке Украины происходит война между Украиной и Россией.