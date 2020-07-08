В результате обстрелов российских боевиков на Донбассе получили ранения трое украинских военных.

Об этом сообщила пресс-служба штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Уточняется, что с начала суток боевики нарушили режим прекращения огня уже девять раз.

“Основные боевые подразделения Вооруженных сил Украины уверенно сдерживали вражескую агрессию, полностью контролируя ситуацию во время выполнения задания на линии разграничения сторон”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что боевики обстреливали украинских военных из пулеметов и гранатометов в районах населенных пунктов Зайцево, Орехово и Хутор Вольный.

В пригороде Авдеевки бойцов Объединенных сил обстреляли с минометов запрещенного калибра и пулеметов. Также обстрелы были зафиксировано в районах Старогнатовки, Опытного и Марьинки.

“За текущие сутки трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставлены в лечебные учреждения и оказана неотложная помощь врачей”, – говорится в сообщении.