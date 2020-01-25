Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
В сообщении сказано, что противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также была зафиксирована снайперская активность.
Восемь обстрелов по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:
- два раза неподалеку Талаковки – из станкового противотанкового гранатомета – 21 выстрел, а также крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
- дважды рядом с Песками – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- вблизи Павлополя – из станкового противотанкового гранатомета – 3 выстрела, а также снайперской винтовки и другого стрелкового оружия;
- два раза в районе населенного пункта Опытное – из 120-мм миномета противник выпустил 14 мин, а также 1 выстрел из противотанкового ракетного комплекса;
- неподалеку Невельского – из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Четыре вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:
- вблизи Новолуганского – из станкового противотанкового гранатомета – 4 выстрела и крупнокалиберного пулемета;
- дважды недалеко от населенного пункта Луганское – из миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- рядом с Орехово – из артиллерийских систем калибра 122 мм – 9 снарядов.
“Вчера, 24 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения”, – сказано в сообщении.
С началом этого периода, 25 января, российские оккупационные войска из станкового противотанкового гранатомета осуществили 5 выстрелов по позициям защитников Павлополя, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”.
За текущие сутки потерь нет.
- Ранее в штабе ООС сообщили, что боевики террористических “ЛНР” и “ДНР” преднамеренно ведут огонь по украинским военнослужащим из жилого сектора.