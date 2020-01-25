За прошедшие сутки, 24 января, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении сказано, что противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также была зафиксирована снайперская активность.

Восемь обстрелов по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:

два раза неподалеку Талаковки – из станкового противотанкового гранатомета – 21 выстрел, а также крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

дважды рядом с Песками – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Павлополя – из станкового противотанкового гранатомета – 3 выстрела, а также снайперской винтовки и другого стрелкового оружия;

два раза в районе населенного пункта Опытное – из 120-мм миномета противник выпустил 14 мин, а также 1 выстрел из противотанкового ракетного комплекса;

неподалеку Невельского – из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Четыре вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:

вблизи Новолуганского – из станкового противотанкового гранатомета – 4 выстрела и крупнокалиберного пулемета;

дважды недалеко от населенного пункта Луганское – из миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Орехово – из артиллерийских систем калибра 122 мм – 9 снарядов.

“Вчера, 24 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения”, – сказано в сообщении.

С началом этого периода, 25 января, российские оккупационные войска из станкового противотанкового гранатомета осуществили 5 выстрелов по позициям защитников Павлополя, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”.

За текущие сутки потерь нет.