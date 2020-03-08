Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).
Сообщается, что в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В течение воскресенья боевики обстреляли из противотанкового ракетного комплекса грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил, который двигался к позициям украинских военнослужащих. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения и один – боевое поражение, подчеркнули в штабе.
Во время вражеских обстрелов украинских позиций ранены три украинских военных. Подразделения Объединенных сил прицельными огневыми ударами дали адекватный ответ противнику. Потери врага уточняются. В частности, три обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно неподалеку Опытно, Авдеевки. Один обстрел противник совершил в районе оперативно-тактической группировки “Север”, а именно рядом с н.п. Хутор Вильный – из гранатометов различных систем.
- На Донбассе с начала суток, 5 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранения, еще двое — боевые травмы.
- 2 марта боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, ранив двух военнослужащих. Еще трое получили боевые травмы.