В понедельник, 6 января, в зоне боевых действий на Донбассе произошло три обстрела, один военнослужащий Объединенных сил был ранен.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

Сообщается, что боевики обстреливали позиции ООС вблизи Крымского. При этом использовались запрещенные Минскими договоренностями 82-мм минометы.

“В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Из запрещенных минскими договоренностями 82 мм минометов, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по защитникам Крымского”, – сказано в сообщении.

“Сегодня, 6 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения”, – сообщили в ООС.

Также отмечается, что на участках разведения сил и средств №1 и №2 6 января соблюдался режим “тишины”.