Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
“Сегодня, 4 января, во время передвижения между взводными опорными пунктами, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве”, – говорится в сообщении.
Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, им оказана квалифицированная помощь.
Как уточнили в штабе, в течение этих суток вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня. Так, из станкового автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета противник обстрелял позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новолуганское (что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”).
На участках разведения сил и средств в субботу ситуация остается стабильной.
- Члены специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали на Донбассе неотведенную боевиками реактивную систему залпового огня БМ-21 “Град”.
- 1 января вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий получил ранения.