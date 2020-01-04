В субботу, 4 января, на Донбассе получили ранение двое украинских военнослужащих, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве.

Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

“Сегодня, 4 января, во время передвижения между взводными опорными пунктами, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве”, – говорится в сообщении.

Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, им оказана квалифицированная помощь.

Как уточнили в штабе, в течение этих суток вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня. Так, из станкового автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета противник обстрелял позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новолуганское (что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”).

На участках разведения сил и средств в субботу ситуация остается стабильной.